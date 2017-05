Dois jogos abrem o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19

De acordo com o regulamento da competição, cinco clubes disputarão a edição 2017 em turno e returno no sistema de pontos corrido

Começa neste sábado(20) o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 que dará ao campeão e ao vice, vaga na Copa São Paulo 2018.

De acordo com o regulamento da competição, cinco clubes disputarão a edição 2017 em turno e returno no sistema de pontos corridos onde quem somar mais pontos fica com o título.

São três equipes da capital e duas do interior. Comercial, Operário, União/ABC, Corumbaense e Urso disputarão até o dia 22 de julho as vagas na competição nacional em janeiro do ano que vem.

Dois jogos abrem a competição de hoje. Comercial x União/ABC no Jacques da Luz às 15h e Corumbaense x Operário no Arthur Marinho às 18h.