Na manhã deste (29) o inglês Lewis Hamilton liderou praticamente de ponta e a ponta e venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1.

Depois de conquistar a pole position em um treino classificatório sob chuva, Hamilton contou com a ajuda do companheiro de Mercedes Valteri Bottas, que segurou o avanço de Sebastian Vettel, da Ferrari, durante boa parte da corrida e permitiu uma vitória relativamente tranquila do inglês.

Bottas se manteve à frente de Vettel durante 65 voltas, permitindo que Hamilton aumentasse a distância na ponta da corrida. Vettel só conseguiu ultrapassar o finlandês da Mercedes no final da corrida mas, sem tempo, não conseguiu tirar a vitória do inglês. Na ultrapassagem, Vettel e Bottas se tocaram, e o finlandês levou a pior. Kimi Raikonnen, da Ferrari, completou o pódio ao também ultrapassar Bottas.

A vitória de Hamilton, em uma pista em que a Ferrari era considerada favorita, consolida ainda mais sua liderança no campeonato mundial. O inglês tem agora 213 pontos contra 189 de Vettel.