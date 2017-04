O clima emocional envolvendo o jogo entre Chapecoense e Atlético Nacional já começou. O time colombiano desembarcou em Chapecó e deu início a uma série de homenagens ao adversário do Verdão na final da Recopa Sul-americana. Ciente da carga emotiva no entorno do duelo, Vagner Mancini espera que os jogadores consigam se manter focados apenas no futebol e deixem a parte amistosa apenas para torcida e dirigentes. Em entrevista coletiva após o treinamento na tarde desta segunda-feira, o técnico da Chapecoense falou sobre o assunto.

- Eu espero que seja motivacional. Nós já sabemos tudo que vai acontecer dentro e fora do estádio. Aquilo que aconteceu hoje também, na chegada do Atlético Nacional. Mas é importante diferenciar as coisas. Espero que a torcida, o povo de Chapecó e a diretoria da Chapecoense possam receber muito bem o Atlético Nacional. Que antes da partida a gente possa dar um abraço em cada um deles. Mas quando a bola rolar eu quero meu time mordendo, pegando, e se possível, ganhando esse título, porque é um título de expressão. É um título que pode marcar o ano da Chapecoense e também a vida de cada um que está envolvido.