A sétima etapa da Stock Car, que será realizada neste domingo (18), em Campo Grande. Cerca de 70 pilotos que vão participar da competição já estão chegando a capital, para se prepararem para o evento. A disputa ocorrerá no Autódromo Internacional Orlando Moura.

A prova já começa agitar os campo-grandenses nesta quinta-feira (16) com ações de interação com o público em frente à prefeitura da capital, localizado na avenida Afonso Pena.

A partir das 11h, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), recebe em seu gabinete os pilotos Cesar Ramos (Blau Motorsport) e Bruno Baptista (Hero Motorsport). Logo depois, em frente à prefeitura, os pilotos da Eurofarma (Daniel Serra, Max Wilson e Ricardo Maurício) distribuirão bonés autografados para quem levar um litro de leite longa-vida.

Além de realizar a troca do leite por bonés autografados pelos pilotos, o público também poderá interagir de maneira mais dinâmica com a Stock Car no "Desafio do Pit Stop", em que o torcedor poderá realizar a troca de pneus no carro da categoria, a partir das 12h30.

A dupla mais rápida será premiada com ingressos de arquibancada com direito a visitação aos boxes para acompanhar a corrida de domingo.