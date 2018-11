Os internautas que ganharam os pares de ingressos para se com a comédia musical de Miguel Falabella, O Som e a Sílaba, no próximo sábado (3) são os seguintes:

Instagram - Giuliana Mossini (@giumossine)

Facebook - Josilene Soares.

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (1º) pelo aplicativo “Sorteador” e o resultado você pode conferir no Instagram e no Facebook do JD1 Notícias.

A nossa equipe vai entrar em contato com os ganhadores e orientá-los de como pegar os ingressos.

O JD1 agradece a Realiza Eventos que disponibilizou os ingressos para serem sorteados entre os nossos leitores. Agradecemos também a cada internauta que participou e já aproveitamos para chamá-los para um novo sorteio de ingressos, desta vez, para o show da banda Capital Inicial, que acontece no Clube Estoril, no próximo dia 17.