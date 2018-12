Joel Lídio, do projeto “Amigos do Joel”, foi uma das cinco personalidades homenageadas na Câmara Federal

A Câmara dos Deputados Federais prestigia entidades e personalidades que atuam em prol da inclusão de pessoas com deficiência, com o prêmio Brasil Mais Inclusão. Joel Lídio Faustino, de Campo Grande, foi selecionado para receber a premiação devido aos trabalhos prestados à frente do projeto “Amigos do Joel” que busca orientar e dar assistência técnica a amputados da capital.

Essas ações se tornam cada vez mais importantes em um país como o Brasil. O Prêmio Brasil Mais Inclusão, foi criado pela Casa com a resolução número 10, de 2015. O prêmio deste ano recebeu o nome de Darci Barbosa, esposa do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que teve sua vida interrompida prematuramente, em um acidente automobilístico.

Joel, 43 anos, que sofreu um acidente de moto em 2009 e teve que amputar uma das pernas está feliz e honrado com o reconhecimento. “Para nós que trabalhamos em prol do outro e com humildade é muito gratificante. Eu procuro fazer pelas pessoas o que ninguém fez por mim, dar um "norte", orientar mesmo, porque quando você é ativo joga bola, tem as duas pernas e de repente se vê em cima de uma cama, amputado, vem tudo à cabeça. É essencial que haja alguém que oriente e motive”, explicou.

Joel está à frente do projeto há nove anos, e disse ao JD1 Notícias que o filho, Ryan Kayo, de 11 anos, foi fundamental para a sua recuperação.”Ele sempre gostou de jogar bola, e me via triste com a situação de amputado, então ele trazia as bolas e exigia que treinássemos juntos. Nisso, eu fui percebendo que era capaz”. Atualmente, Joel é técnico de futsal e trabalha com crianças de 4 a 11 anos, no conjunto Cohab.

O projeto "Amigos do Joel", visa orientar, motivar e ensinar sobre aos pacientes amputados da Santa Casa os caminhos para conseguir próteses e cadeiras de rodas, além de assistência técnica.

Para doações de cadeiras de rodas, muletas, próteses ou até cestas básicas para auxiliar os assistidos pelo “Amigos do Joel”, ligue para 9 9196-1012.