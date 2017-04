Galo vai à Dourados e perde de virada para o Sete

De virada, Operário perde para o Sete de Dourados por 3 a 2 pela disputa do 3º lugar do Campeonato Estadual e uma vaga na Copa Verde. As equipes se enfrentaram ontem à noite no Douradão em Dourados – a 228 km de Campo Grande. A partida reuniu 252 torcedores nas arquibancadas do estádio,

O time da Capital fez dois gols ainda no primeiro tempo com Rodrigo Gral e Fabinho. No tempo complementar, o time da casa partiu pra cima, e com o jogador Pablo igualou o placar. Mitú também marcou para o Sete e fez o gol da virada.

O próximo o jogo da volta entre as equipes será na terça-feira (2) às 20h15 no Estádio Morenão. Para o Operário só interessa a vitória e assim conquistar o 3º lugar e uma vaga à Copa Verde do ano que vem.