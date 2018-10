Depois de ter sido destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, o Museu Nacional pode receber ainda este ano até R$ 12 milhões do Ministério da Educação (MEC) para as obras emergenciais no local.

Foi liberado pelo MEC no último dia 21, a quantia de R$ 8,9 milhoes para que pudesse contratar uma empresa para fazer intervenções na estrutura do museu que ficou de pé. O dinheiro será usado para que a empresa possa fazer o escoramento estrutural, assim evitar que haja desmoronamentos e dessa forma a pericia pode fazer a conclusão do inquérito, para saber as causas do incêndio.

A verba também será usada para cobrir parte do museu que foi destelhada, e também para a retirada dos escombros, que deverá ser feita com muita cautela, para que possa ser separado o acervo do entulho.

A reconstrução do Museu Nacional será feita em quatro etapas, incluindo a possibilidade de cessão de um terreno próximo ao local para que as atividades acadêmicas sejam mantidas.

Confira como sai ser cada uma das etapas da reconstrução do Museu Nacional:

A primeira etapa será dedicada à realização de intervenções emergenciais, como instalação de um toldo, escoramento de paredes, levantamento da estrutura, inventário do acervo e separação do que é possível encontrar nos escombros.

A segunda etapa depende da conclusão da perícia da Polícia Federal no local. Depois de realizada, será contratado um projeto básico e, com base nele, será implementado o projeto executivo da reconstrução do museu.

A terceira etapa é a da reconstrução. A ideia é mobilizar recursos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.

A quarta fase poderá ocorrer em paralelo com a obra de construção. É a de recomposição do acervo. O governo pretende fazer uma campanha internacional para a doação e aquisição de acervos para o Museu Nacional.