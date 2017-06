Nova frente fria derruba temperaturas e previsão é de geada no fim de semana em MS

No sábado a temperatura mínima registrada deve ser de 2°C no Estado

A nova frente fria que chegou em Mato Grosso do Sul na noite desta quinta-feira (8) derrubou as temperaturas em todo os Estado e a previsão é de geada no fim de semana. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto na manhã desta sexta-feira (9) o sistema frontal ainda atua no norte do Estado. Assim que as pancadas de chuva cessarem, a cobertura de nuvens irá diminuir rapidamente, causando a queda acentuada da temperatura.

O sábado amanhece com possibilidade de geada na região central do Estado, sendo que no sul e sudeste ocorre geada moderada. As temperaturas se elevam durante o dia, por conta do sol, mas, continuam em declínio acentuado ao anoitecer.

Domingo ainda amanhece frio, com possibilidade de geada no sul e leste. Porém, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura se eleva um pouco mais significativamente. Novamente ela diminui rapidamente com o pôr do sol. A partir de segunda-feira as temperaturas começam a subir.

Para esta sexta a previsão é de termômetros marcando mínima de 6°C e máxima de 21° em Mato Grosso d Sul. Em Campo Grande a mínima será de 12°C e a máxima não passa de 19°C. No sábado, com os termômetros marcando mínima de 2°C no Estado e 6°C na Capital, a possibilidade é de geada.