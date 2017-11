Requalificação do Centro começa em fevereiro

Em fevereiro vão começar as obras de Requalificação Urbana do centro de Campo Grande, do trecho da Rua 14 de Julho, entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e as vias adjacentes.

A atualização da planilha do projeto atrasou o início da obra. “Estávamos aguardando a aprovação da Energisa. Agora, a Energisa aprovou e nós atualizamos o preço. Vamos finalizar na segunda ou terça-feira para ir para a Diretoria de Compras para licitação”, explicou a diretora-executiva de Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin Zamarrenho.

Segundo a diretora-executiva, o edital da licitação deve ser publicado até a primeira quinzena de dezembro. “Vamos abrir a planilha em janeiro, mais ou menos o que a Prefeitura tinha pactuado, e começar as obras no próximo ano. Como janeiro chove muito, provavelmente em fevereiro entramos com o maquinário”, disse.

Obra

obra será realizada por partes, quadra a quadra, mas contemplando todo o serviço. Na primeira etapa, que contempla a Rua 14 de Julho, será realizado o cabeamento da rede de energia, toda a parte de drenagem, pavimentação, calçada, paisagismo, mobiliário, tudo que está no projeto. São cerca de 12 a 14 quadras, aproximadamente 1,4 km, que vai da Avenida Fernando Correa até a Avenida Mato Grosso.

Para não prejudicar o comércio, tudo será feito em partes, trabalhando com tapumes, permitindo a circulação de pessoas, fazendo com que elas continuem tendo acesso às lojas. A expectativa é que este processo demore cerca de dois meses em cada quadra.