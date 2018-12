Nesta segunda-feira (17), foram expulsos do Paragaui três integrantes do grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC), por ordem do governo paraguaio.

As autoridades de emigração entregaram ao Brasil A. A. de L., R. dos S. e S. C. da S., todos com ordens de captura no Brasil, segundo informou o Ministério do Interior paraguaio. Não há informações sobre o local da entrega dos detentos. Dois dos expulsos estavam detidos na penitenciária de Cidade do Leste, segunda maior cidade do Paraguai, e o outro em uma prisão de Concepción, no norte do país.

As expulsões aconteceram depois da fuga, no último domingo (16), de T. X. e R. A., também do PCC, que dividiam a mesma cela no Grupamento Especializado, central da Polícia Nacional onde ficam reclusos presos considerados perigosos. Após a fuga, foram detidos 18 policiais que estavam de guarda e demitidas as autoridades da central. O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse que "houve cumplicidade" na fuga e que isso demonstra que as organizações criminosas estão infiltradas nas instituições do país.