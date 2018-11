Na manhã desta quinta-feira (1), três carretas se envolveram em um acidente no Km 166 da BR-163 rodovia que liga as cidades de Juti e Naviraí, próximo a ponte do rio Bonito.

As primeiras informações são de que houve apenas danos materiais, o trânsito no trecho está lento e chegou a ser interditado próximo a Juti devido ao vazamento de óleo na pista.

Aparentemente duas carretas trafegavam em pistas contrárias quando o acidente ocorreu. Uma delas tombou ás margens da rodovia, enquanto a outra entrou na mata. O terceiro veículo envolvido também tombou parte da carga ás margens da pista.

Autoridades policiais e militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

