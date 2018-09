O autor é um adolescente que desferiu um golpe de faca no abdômen do próprio pai

Juliano Cardoso Sampaio, 35 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (19), no Hospital Vida de Dourados. Isso porque, ele teria sido esfaqueado pelo próprio filho – um adolescente de 16 anos. O caso aconteceu no dia 13 de setembro e a vítima estava internada desde então, porém, Juliano sofreu complicações no seu quadro clínico e morreu na madrugada de hoje.

Conforme o site de notícias, Juliano foi esfaqueado pelo próprio filho [que não teve a identidade divulgada], após ele tentar impedir que a vítima matasse a sua mãe. No dia, o homem havia ingerido bebidas alcoólicas e discutiu com a esposa.

Durante a confusão, Juliano pegou uma faca e ameaçou matar a esposa. O adolescente estava no local e presenciou a cena, e para impedir a agressão, pegou outra faca e desferiu um golpe no abdômen do pai.