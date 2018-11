Foi identificado como sendo de Daniel Nantes Abuchaim o corpo desovado na região do Parque dos Poderes, na segunda-feira (19). Ele era o "braço direito" do ex-titular da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), André Cance.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, Daniel atuou como superintendente de gestão de informação na Sefaz, quando Cance era secretário de Fazenda, na gestão do ex-governador André Puccinelli.

O caso

A vítima, segundo a polícia, foi vista pela última vez em um motel com uma mulher que já foi identificada pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil. Ele teria sido morto no motel e teve o corpo desovado no inicio da tarde de ontem, na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, Jardim Veraneio.

Daniel havia ido em um motel no bairro Noroeste com uma mulher e, segundo informações, ele teria sido golpeado e provavelmente morto ainda enquanto estava no motel. O corpo de Daniel teria saído do motel em uma Pajero de cor preta e posteriormetne deixado o superintendente em uma estrada vicinal no Jardim Veraneio. A toalha que estava junto ao corpo, ajudou a polícia identificar onde o crime tinha acontecido.

A polícia conseguiu encontrar a dona do veículo que não teve a identidade revelada, e questionada, ela informou que havia emprestado o carro para sua filha. Ainda segundo informações de fontes ligadas a polícia civil a mulher de 42 anos, identificada como a companhia de Daniel no motel não teria filha alguma registrada em seu nome.

O delegado responsável pelo caso, Guilherme Geraldo Marim, da 3º Delegacia de Polícia Civil, deve falar sobre o caso na manhã de quarta-feira (21). A polícia faz diligências, juntamente com a pericia para esclarecer o caso.