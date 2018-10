No último sábado (13), por volta das 19h30 um rapaz de 18 anos acabou morrendo depois de ser atropelado por um ônibus no terminal General Osório, em Campo Grande.

A vítima e dois amigos haviam ido comer um lanche, foi quando eles viram o ônibus que iam pegar saindo e começaram a acenar para o motorista, que não parou.

Foi quando o jovem identificado como Willian Cano Ferreira teria pulado na porta do meio do ônibus e segurado na barra de ferro. Como o coletivo estava em movimento o rapaz acabou perdendo o equilíbrio e caindo embaixo do ônibus.

Na delegacia, o motorista disse que é proibido parar fora da plataforma e que não viu quando pularam na porta e só sentiu quando passou por cima do jovem.

Um dos amigos da vítima, que teve a identidade preservada, acabou depredando o ônibus e acabou preso em flagrante por dano ao patrimônio. Já o motorista responderá por homicídio culposo, de acordo com o artigo 302 do código de trânsito brasileiro, pois ele poderia ter evitado o incidente, mesmo que a vítima tenha contribuído para que o mesmo acontecesse.