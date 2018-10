Uma funcionária do posto de origem do combustível, confirmou as afirmações prestadas pelo condutor

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quarta-feira (17) mil litros de etanol transportados irregularmente na BR-163 em, Eldorado-MS.

Os policiais realizavam uma fiscalização, quando deram ordem de parada para um homem de 49 anos que conduzia uma caminhonete, ao verificar a carroceria, foi encontrado uma caixa que continha o combustível.

O condutor apresentou a nota fiscal do produto e afirmou ainda, que o combustível não era dele, mas fazia um favor ao dono de um posto de combustíveis que fica no município Eldorado e que estava indo entregar a carga em Guaíra, no Paraná.

A passageira, uma funcionária do posto de origem do combustível, confirmou as afirmações prestadas pelo condutor. Ela afirmou que não era a primeira vez que realizavam este tipo de transporte.

Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Eldorado, interior de Mato Grosso do Sul. Eles responderão por transportar produto perigoso ou substância tóxica em desacordo com as exigências estabelecidas em lei.