Na noite de terça-feira (6), Rener Pimentel, 21 anos, e outro adolescente foram preso após uma perseguição da Polícia Militar (PM), na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Rener, que reside em Ponta Porã, estaria de posse da pistola .40, arma que foi levada do segurança do senador eleito Nelsinho Trad (PTB) durante tentativa de assalto ocorrida no dia 28 de setembro, em Dourados.

Conforme a ocorrência, a arma foi encontrada jogada, quando os policiais realizavam o trajeto nas buscas pela dupla. Na ação, o menor, de apenas 14 anos, acabou apreendido. Já Rener conseguiu fugir e é procurado juntamente com Adriano Aparecido Souza Plácido, 35 anos.

Ele e o adolescente participaram de dois assaltos e levaram uma Honda Biz e outra Honda XRE, recuperadas.

De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Rodolfo Daltro, contra o jovem existem sete mandados de prisão expedidos pela Justiça, todos por roubo. O rapaz também é considerado de alta periculosidade.

"Favelinha"

Ainda conforme o delegado, Rener é suspeito de estar com Rodrigo Ferreira Dias, 19 anos e Arthur Rodrigues Neto, 18 anos, mortos em troca de tiros com policiais no dia 25 de outubro, na ‘favelinha’ do bairro Estrela Verá, em Dourados.

No local onde ocorreram os disparos, a perícia encontrou cápsulas da pistola usada por ele nos assaltos. Porém, ainda não há informação se ele esteve presente na ação contra Nelsinho Trad.