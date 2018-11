Na madrugada desta quarta-feira (7), assaltantes fortemente armados explodiram os caixas eletrônicos e os cofres das agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em Chapadão do Sul. Segundo relato da Polícia Militar, Civil e de alguns moradores, participaram da ação criminosa um bando de assaltantes conhecidos como "Novo Cangaço".

Com intuito de dificuldar a ação dos policiais, tiros foram dados pelos bandidos em vários pontos da cidade, inclusive próximo ao quartel da Policia Militar e delegacia da Polícia Civil. Ainda não há confirmação se alguém ficou ferido ou se eles conseguiram levar dinheiro dos bancos e o valor.

A primeira agência a ser atacada foi a do Banco do Brasil, localizada na Avenida Onze, entre a Avenida Oito e a Rua Dez. Em seguida explodiram a agência da Caixa Econômica Federal, que localiza-se na Avenida Seis, entre a Avenida Onze e a Rua Nove, ambas no centro da cidade, distante 260 metros uma da outra, aproximadamente.

Os assaltantes tinham a informação que os cofres estavam todos abastecidos, e que nesta quarta-feira seria o dia de pagamentos dos operários que estão construindo duas PCHs na cidade e também das usinas sucroalcooleiras da região.

Segundo informações, no Banco do Brasil foi explodido o cofre principal e um caixa eletrônico e na Caixa Econômica todos os caixas da frente foram explodidos, e também os cofres principais.

Lojas ao lado do banco do Brasil também foi alvo dos tiros e furto. Os bandidos levaram todas as roupas masculino e óculos, segundo os proprietários.

Testemunhas contaram que viram duas camionetes Toyota Hilux prata em frente a Caixa Econômica e uma camionete GM S-10 e um carro pequeno no Banco do Brasil. Com a explosão a estrutura do prédio do Banco do Brasil ficou comprometida, e corre risco de desabar.

Policiais de toda região estão em alertas à procura dos bandidos. Por se tratarem de bancos da União, a Polícia Federal irá investigar o assalto.

Os valores levados dos dois bancos não foram revelados. A perícia fará o levantamento das explosões ainda durante a manhã desta quarta-feira.