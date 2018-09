O senador foi chamado de irresponsável e individualista após ser visto em comício do PSDB

O senador Pedro Chaves defendeu-se da ameaça de expulsão do Partido Republicano Brasileiro (PRB), feita pelo presidente da sigla, em Mato Grosso do Sul, Wilton Acosta, pelo Facebook.

O fato se deu após o senador ser visto ao lado do candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e a candidata à vice-presidente do Brasil, Ana Amélia, durante agenda na segunda-feira (10), em Campo Grande.

Incomodado com a cena, Acosta chamou o senador de “irresponsável, homem sem princípios e individualista” e que seria expulso do PRB por “não merecer a sigla”. O senador emitiu uma nota direcionada ao presidente nacional de partido, Marcos Pereira, explicando o ocorrido.

Na nota, Chaves considerou o fato do PRB coligou, em nível nacional, com o PSDB e que não houve infidelidade partidária, “já que o comício teve cunho nacional”. O senador explica ainda que é amigo de Ana Amélia e como senador da República, tinha que dar palanque a ela. “Lamentável que o presidente estadual tenha ferido meu caráter e minha honra e mais grave, por que é coordenador dos pastores evangélicos”, finalizou Chaves.