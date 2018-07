Com a aproximação das convenções partidárias, o Democratas (DEM) começa a definir seu papel nas eleições de 2018. Em reunião realizada em Brasília na última quarta-feira (11), os deputados federais do DEM-MS, em conjunto com o presidente nacional do partido, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, definiram que a legenda não abre mão da reeleição dos dois deputados federais, Luiz Henrique Mandetta e Tereza Cristina, e quer também participação nas eleições majoritárias.

Foi apontado o nome de Murilo Zauith, presidente estadual do partido em MS, para disputar vaga ao Senado da República e também pela indicação de um dos deputados estaduais, Zé Teixeira ou Barbosinha, para ocupar a vaga de vice-governador. Resta decidir em qual chapa o DEM ficará.

Conforme o presidente regional do DEM, a proposta de composição de chapa desta forma partiu do próprio Democratas. “O partido hoje está presente nos 79 municípios do estado, temos duas opções para o cargo de vice-governador, nomes de credibilidade e respeito, para compor a chapa majoritária. O deputado Zé Teixeira está no sexto mandato na Assembleia, é sério, correto e tem muita experiência, representa o agronegócio, é de Dourados e tem muito a contribuir com a nova administração. Duvido ter alguém nesse estado que não conheça o Seu Zé”, definiu Zauith.