Você é daquelas pessoas que chega a acordar com o próprio ronco? Ou aquela que o ronco é capaz de ser ouvido lá do outro quarteirão? Ou então acorda com a impressão de que teve um engasgamento? Então saiba que existe solução para o seu problema, com um pequeno aparelho, usando no tratamento diferenciado que o Plácido Menezes, ortodontista especialista em fisiologia hormonal e respiratória, trouxe para Campo Grande.

O aparelho é usado para reprogramar a parte respiratória, ou seja, ele é multifuncional, pois além de readaptar a respiração no caso do bruxismo, apneia e ronco, ele reprograma a respiração fazendo com que deixe de ser bucal ou mista e passando a ser respiração nasal, ou seja, pelo nariz, como deve ser. Existe uma infinidade de aparelhos para o ronco, o diferencial deste tratamento é justamente essa reprogramação do cérebro para o alinhamento da respiração da forma correta. O tratamento é adequado para respirador bucal com a reabilitação neuro oclusal e com a regulação das funções proporciona a melhora nos sintomas como: estresse, ronco, insônia, sono agitado, ansiedade e depressão.

Resolvendo isso, o sono volta a ser tranquilo e diminui doenças sérias no sistema digestivo. Quando respiramos pela boca, o ar não é filtrado, não é equalizado e entra nos pulmões sem umidificação. Na respiração nasal com O2 captado pelas fossas nasais, estão indo juntas, dezenas de elementos importantes para o desenvolvimento presentes na lágrima que umidifica o ar que vai para os pulmões como IgA (imunoglobulina) e demais fatores químicos. Na falta, os pulmões podem apresentar diversos problemas do sistema respiratório como, por exemplo, bronquite de repetição”, detalha o dentista.

Existe vários fatores que leva a pessoa roncar, como a obesidade ou a pessoa pode ser um respirador bucal severo ou misto. O ronco na verdade não é uma doença, ele é um alerta para uma doença mais grave, como apneia ou até mesmo um infarto. Plácido explicou para o JD1 Noticias que o tempo de tratamento é muito relativo, pois depende do grau de respirador bucal a pessoa, além de outros fatores que a pessoa já pode ter como bruxismo, apneia e outras disfunção no corpo como no caso dos hormônios.

As maiorias das pessoas acreditam respirar somente pelo nariz, mas existem sintomas que podem identificar o respirador bucal, como boca seca, gengiva avermelhada entre outros fatores. Existem vários tipos de respiradores bucais, o severo é aquela pessoa que respira o dia todo pela boca e a mista, que é aquele que respira mais no período noturno. A respiração mista é a mais complicada, pois a pessoa corre o risco de sofrer apneia, que ao longo do tempo vai forçando o coração, aumentando o risco de um infarto. E a apneia, que é basicamente a parada da respiração, que força o coração gerando batimento cardíaco elevado. Além desses fatores, existe a deficiência na produção de hormônio, porque as pessoas precisam de um porte de oxigenação ideal para fabricar a produção de hormônio na plenitude, e o respirador bucal não faz isso no contento por inalar uma baixa quantidade de oxigênio, já pelo nariz o ar é filtrado quando inalamos diferente do que ocorrer ao respirar pela boca.