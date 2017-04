O Galaxy S8 teve lançamento na quarta-feira (29) em um evento da Samsung em Nova York, junto com a versão maior, Galaxy S8 Plus. O celular traz um visual mais futurista em relação ao antecessor Galaxy S7, principalmente por conta da nova tela de 5,8 polegadas, maior do que a do Galaxy S7 Edge de 2016. Além disso, há outras mudanças de igual proporção nos componentes internos. O Galaxy S8 chega aos EUA por a partir de US$ 720, aproximadamente R$ 2.250 em conversão direta, sem taxas e no câmbio do dia. O preço do novo Galaxy no Brasil ainda não foi revelado.

A ficha técnica completa do lançamento permite traçar um comparativo com o modelo anterior para descobrir o que muda no novo smartphone top de linha da Samsung. Veja, a seguir, um resumo de especificações dos celulares, e saiba se vale a pena trocar o Galaxy S7 pelo novo Galaxy S8.

Tela

O display do Galaxy S8 representa a mudança mais visível em relação ao anterior Galaxy S7. A tela do celular passou de 5,1'' para 5,8 polegadas e está quase sem bordas, principalmente nas laterais. Olhando de frente, ele dá impressão de que não há limite entre as partes frontal e traseira – daí o nome Infinity Display ("tela infinita", em português) dado pela fabricante.

De acordo com a Samsung, essa é a maior tela já vista em um aparelho com as proporções do S8 – ele é 10 mm mais alto do que o iPhone 7, mas a largura é praticamente a mesma.

A área extra é suficiente para mudar a experiência de uso em qualquer aplicativo. Apps de vídeo, como YouTube e Netflix, tendem a tirar mais proveito da novidade, já que podem também exibir conteúdo em widescreen na tela com proporção 18,5:9.

Quanto à resolução, o S7 conta com um display Quad HD (2560 x 1440 pixels), enquanto a tela do S8 conta com uma resolução Quad HD+ (2960 x 1440 pixels). O novo smartphone da Samsung também suporta a tecnologia HDR.

Design

A nova tela provocou uma mudança importante de design no celular. Por conta do display grande, o Galaxy S8 abandonou o botão "Home" característico de smartphones da Samsung. Agora, as teclas são virtuais e emitem vibração ao serem tocadas – algo que lembra o novo botão do iPhone 7.

Com a remoção do botão central, o sensor de impressões digitais foi movido para a parte traseira, ao lado da câmera – ela, aliás, não apresenta mais o mesmo relevo, deixando a parte traseira uniforme.

De resto, o lançamento conta com a mesma construção de metal e vidro do Galaxy S7, assim como a resistência à água e poeira proporcionada pela certificação IP68.

Câmera

A câmera é um componente que costuma mudar bastante de uma geração para outra, mas não é esse o caso do celular top de linha da Samsung. O Galaxy S8 conta com o mesmo sensor de 12 megapixels do antecessor, e uma aposta no software para deixar fotos aprimoradas. O smartphone tira sempre três fotos ao pressionar o botão de captura, e oferece ao usuário a melhor versão, evitando imagens tremidas.

A mudança é maior na câmera frontal. Na hora de tirar selfies, o S8 tende a oferecer fotos com um salto grande de qualidade por conta de um sensor de 8 megapixels, contra 5 megapixels do Galaxy S7. Além disso, o novo modelo traz autofoco também para a câmera secundária, o que promete evitar borrões até em selfies noturnas.

A abertura de lente permanece a mesma: f/1.7, em ambas as câmeras. Esse valor promete boas fotos mesmo em ambientes mais escuros.

Armazenamento

O Galaxy S8 tem memória interna de 64 GB, o dobro do Galaxy S7, para guardar fotos, vídeos e outros arquivos. Com um sistema de armazenamento novo, chamado de UFS 2.1, o S8 deve gravar itens mais rapidamente no disco. A entrada para microSD continua presente, aceitando cartão de memória com até 256 GB.

Processador e memória RAM

O novo Galaxy tem os mesmos 4 GB de memória RAM que o antecessor, e aposta tudo no novo processador para entregar mais desempenho. Nos EUA, o S8 será comercializado com o chipset Snapdragon 835, da Qualcomm. No Brasil, a probabilidade maior é que seja vendido com o Exynos 8895. Ambos são octa-core e tendem a oferecer rendimento superior ao visto no Galaxy S7, especialmente em tarefas pesadas.

A Samsung adotou inclusive um “modo desktop” para aproveitar todo esse poder de processamento. Com o acessório DeX, o celular vira um computador de bolso para usar com teclado, mouse e visual de Windows.

Conectividade e sensores

O Galaxy S8 mantém o sensor de impressões digitais do Galaxy S7 – agora posicionado na traseira – e herda o leitor de íris do Galaxy Note 7. Além disso, conta com um terceiro método de desbloqueio biométrico, que escaneia o rosto do usuário para destravar o celular sem senha.

Outra novidade fica por conta de suporte a redes Wi-Fi e 4G de nova geração, com velocidade na casa dos GB. E, com o novo padrão Bluetooth 5.0, o S8 tende a se conectar com mais estabilidade, velocidade e consumindo menos bateria com fones e caixas de som sem fios. O smartphone consegue até transmitir música para dois fones Bluetooth simultaneamente.

Versão do Android

O Galaxy S7 saiu de fábrica rodando Android 6.0 Marshmallow e já recebe atualização para a versão 7.0 Nougat no Brasil, a mesma do S8. No entanto, o novo modelo traz várias mudanças no sistema criado pela Samsung, incluindo um design que combina com as curvas da tela Infinity.

A principal atração é a assistente Bixby, uma inteligência artificial que executa tarefas no celular com comandos de voz. Segundo a fabricante, a ideia é oferecer um meio de usar qualquer função do smartphone sem as mãos, respondendo ao contexto. É possível falar algo como “Enviar essa foto para fulano”, e o dispositivo faz o resto sozinho. No entanto, inicialmente, a Bixby compreende só inglês e coreano.





Preço e custo-benefício

Ao contrário do que se esperava, a Samsung não vai cobrar mais caro pelo Galaxy S8, pelo menos nos Estados Unidos. O aparelho chega ao país custando US$ 720 (R$ 2.250 na cotação atual), similar ao preço de lançamento do Galaxy S7 de 64 GB – vale lembrar que essa versão não chegou a ser vendida no Brasil.

A tendência é que o S8 chegue ao mercado nacional muito mais caro do que o S7 atualmente, que sofreu sensível desvalorização. Lançado por R$ 3.799, o celular de 2016 já custa próximo de R$ 2 mil em lojas online, e pode ser uma opção válida para quem quer economizar.

O Galaxy S7 é inferior principalmente na tela e no reconhecimento biométrico. De resto, ele acaba tendo desempenho parecido com o S8 em tarefas diárias, incluindo fotografia. A diferença é menor ao comparar o Galaxy S8 à versão S7 Edge, pois a tela se aproxima mais do modelo novo.