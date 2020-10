Arábia Saudita demonstra interesse em forrageiras brasileiras

O interesse da Arábia Saudita em forrageiras desenvolvidas em escala por brasileiros foi apresentado ao presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), Alessandro Coelho, pelo adido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcel Moreira.

Alfafa e tamani, desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte, foram citados como possibilidades de forrageiras que poderiam ser exportadas com o intuito de contribuir na nutrição de cavalos árabes.

“O tamani é uma grande ferramenta que poderia sim ser exportada. Tem aspectos nutritivos muito interessantes. Podemos produzir em escala no Brasil e encaminharmos com frequência. Estamos em contato com a Embrapa Gado de Corte para que os pesquisadores possam apresentar as propriedades aos árabes. Nosso papel será o de intermediar esse mercado, que pode ser muito promissor”, explica o presidente do Sindicato.

Além das forrageiras, o SRCG fornecerá indicações de plantas frigoríficas para exportar proteína bovina aos árabes.

