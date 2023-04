Capital terá produção de sêmen suíno e muda de patamar

Mato Grosso do Sul subiu para um novo patamar em nível nacional e mundial no setor da suinocultura com a instalação de uma unidade de produção de sêmen suíno em Campo Grande.

A construção da unidade consta com um investimento de R$ 50 milhões pela empresa idealizadora do projeto, a Agroceres PIC, e terá uma capacidade de atender 120 mil matrizes suínas por ano.

O anúncio da instalação do empreendimento foi feito pelos empresários da empresa ao secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

“Essa será a primeira unidade produtora de sêmen suíno no Centro-Oeste e uma das maiores do país. É um empreendimento que completa todo o encadeamento produtivo da suinocultura em Mato Grosso do Sul, um conceito que o Governo do Estado vem trabalhando para realizar nos últimos anos. Nosso Estado já é referência nacional e mundial em aves, em genética bovina e, agora, entramos definitivamente no mapa da genética suína”, explicou.

Esse, no entanto, não é o primeiro investimento da Agroceres PIC, que já é parceira da Granja Rio Verde, unidade multiplicadora de matrizes suínas da Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste (Cooasgo) no município de Rio Verde.

“Estamos consolidando o projeto de expansão da suinocultura em nosso Estado. Seremos exportadores de genética suína, atendendo também o mercado brasileiro”, finalizou Verruck.

Além de Verruk, participarão da reunião secretário Executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, o diretor superintendente da Agroceres PIC, Alexandre Furtado da Rosa, e o gerente de produção da empresa, Nevton Hector Brun, e o veterinário Sérgio Luis Dall’Igna Filho.

