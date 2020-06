Em MS, vazio sanitário da soja tem início nesta segunda

O vazio sanitário da soja tem inicio oficialmente em Mato Grosso do Sul no dia 15 de junho com término em 15 de setembro. Neste período de 90 dias fica proibido o cultivo do grão, sob risco de penalidades.

A campanha realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), tem a parceria da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

O período de plantio da oleaginosa no Estado acontece entre os dias 16 de setembro a 31 de dezembro e o cadastro de área plantada é obrigatório, devendo ser realizado no site do Iagro (www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio). O período é crucial para evitar a expansão de focos de ferrugem asiática nas lavouras, sendo a doença de maior expressão da cultura da soja.

O titular da Semagro, Jaime Verruck lembra que o Estado tem mantido uma parceria muito profícua com o setor produtivo através das instituições que os representam, citando a Famasul, Aprosoja e os sindicatos rurais em todo o Estado. Para ele, no momento vivido com a pandemia é fundamental que essas alianças estejam fortalecidas para que a produção não seja descontinuada em nenhum setor e o alimento chegue a mesa do consumidor.

Deixe seu Comentário

Leia Também