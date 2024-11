Expogenética teve sucesso de público e edição de 2025 está garantida

A Expogenética, promovida pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), encerrou no dia 10 de novembro, com sucesso de público e com as expectativas superadas.

Com rodeio, palestras e nove leilões, o evento carimbou o passaporte para os próximos anos, se tornando a grande atração do segundo semestre do ano no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Após mais de 12 anos, a Expogenética MS trouxe para Campo Grande o rodeio. Com um público de aproximadamente 75 mil pessoas durante os dias de evento, a Professional Bull Riders – PBR, movimentou Campo Grande em três dias de competição, uma etapa máster que premiou o Sul-Mato-Grossense Gustavo Luiz, de Inocência, que garantiu uma vaga na final em Las Vegas.

Além disso, aconteceu o primeiro leilão de touros de montaria da história da PBR Brazil, o touro campeão 2024, Mandraque, foi comercializado por mais de R$ 712 mil.

Já o Campo Grande Rodeo Music, trouxe shows de artistas nacionais com entrada gratuita, atraindo ainda mais o público com Jads & Jadson, DJ Jiraya Uai e a dupla Felipe & Rodrigo. Ainda dentro do calendário de shows da Expogenética MS, teve o Cabaré com Leonardo e a dupla Bruno & Marrone.

De acordo com o presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, Mato Grosso do Sul se consagrou não só para o Brasil, mas também para o mundo, já que o rodeio foi transmitido simultaneamente para cinco países, Estados Unidos, Canadá, México, Austrália e Nova Zelândia.

Ainda de acordo com Paulo Matos, a economia da cidade foi bastante movimentada, levando em consideração que a Capital recebeu diversas pessoas de outros países, Estado e cidades.

Com isso a rede de hoteleira ganhou com a Expogenética, assim como, lojas de roupas, salão de beleza, carros de aplicativo, ambulantes, catadores de recicláveis.

