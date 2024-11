JD1TV: Com a presença de Riedel, Expogenética é oficialmente aberta

Na noite desta sexta-feira (01), a Expogenética começou oficialmente. Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, Paulo Matos, presidente da Nelore-MS, deu o ponta pé inicial para a realização do evento.

A Expogenética começou no dia 30 de outubro e vai até 10 de novembro, com leilões, palestras, rodeio e shows. Neste sábado (02), acontece a última noite de rodeio, promovida pela Professional Bull Riders (PBR). E Adriano Moraes, responsável por essa parte do evento, destacou o quanto os campo-grandenses abraçaram o retorno da montaria em touros para a Capital.

Já Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), ressaltou o quanto o espaço do Parque de Exposições Laucídio Coelho foi bem aproveitado para a realização da Expogenética. E ainda, revelou que as atrações para a Expogrande 2025 estão confirmadas.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também