Com show de Leonardo e Bruno & Marrone, Expogenética MS começa dia 30 de outubro

Está chegando a Expogenética MS 2024, que acontecerá de 30 de outubro a 10 de novembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento é realizado pela Nelore MS (Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso do Sul).

Conhecida como berço da raça nelore de qualidade, Mato Grosso do Sul abriga um rebanho onde 80% é composto por gado nelore ou anelorado.

O evento promete movimentar o setor com 10 leilões confirmados, que vão de reprodutores a matrizes, e gerar mais de R$ 20 milhões em negócios. Além disso, a Expogenética trará palestras técnicas, conduzidas por especialistas da Embrapa e outros profissionais do setor pecuário, abordando temas como melhoramento genético, evolução da reprodução e nutrição animal.

Uma das grandes atrações deste ano é o retorno do rodeio ao Parque de Exposições, em uma etapa 'Master da PBR' (Professional Bull Riders), que acontecerá de 31 de outubro a 2 de novembro deste ano. O vencedor dessa etapa se classificará para a final mundial que acontecerá em Las Vegas.

O evento também terá parque de diversões, área comercial, praça de alimentação e uma fazendinha.

Haverá também shows, confira a programação:

31/10 – Jads e Jadson, com entrada franca para arquibancada e arena;

01/11 – DJ Jiraya Uai, com entrada franca;

02/11 – Felipe e Rodrigo, também com entrada franca;

08/11 – show Cabaré, com Bruno e Marrone e Leonardo; compre aqui.

