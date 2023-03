O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou, por meio de portaria divulgada nesta quinta-feira (30), a suspensão de todas as exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves por um período de 90 dias em todo o Brasil.

Além da proibição de eventos, a portaria suspende a criação de aves ao ar livre com acesso a piquetes sem telas na parte superior, em estabelecimentos registrados de todo o país.

A medida, de caráter preventivo, surge devido ao risco de ingresso e de disseminação de casos de gripe aviária em território nacional.

O Mapa está de olho na doença desde janeiro, quando alertou para a necessidade de adoção de medidas preventivas devido ao aumento da notificação de casos em vários países do mundo. O Uruguai registrou, neste dia 15, o primeiro caso da doença neste ano.

Por se encontrar na fronteira com a Bolívia e Paraguai, ações de prevenção e conscientização com a doença já ocorreram no início do mês no interior de Mato Grosso do Sul.

