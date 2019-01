Novas regras para transporte de bovino entram em vigor

Produtores devem ficar atentos às novas regras para o transporte de bovinos em Mato Grosso do Sul. A nova dinâmica entra em vigor a partir de 2 de janeiro e, nela, estabelecimentos rurais deverão emitir uma autorização antes de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) para liberar a movimentação de bovinos.

A medida, conforme o Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal (Iagro), visa modernizar a produção e oferecer maior segurança ao produtor no momento em que realiza a movimentação dos seus animais para outra propriedade.

Conforme portaria publicada no Diário Oficial do estado, a obrigação do registro de autorização do trânsito é do produtor rural destinatário, que deverá solicitar autorização, informando inscrição estadual da propriedade rural de origem, a quantidade e o sexo dos animais.

Caso o estabelecimento de origem não esteja autorizado a emitir o documento para a movimentação, o Iagro não permitirá a emissão do GTA/DTA. A autorização não será exigida para movimentação de animais entre propriedades do mesmo dono.

Para Rafael Gratão, diretor do Sindicato Rural de Campo Grande e presidente do Movimento Nacional dos Produtores (MNP), "apesar de ser uma iniciativa relativamente burocrática, a autorização para emissão do GTA, faz com que voltemos a um processo que já existiu e tinha sido extinto, e entendemos a iniciativa do Governo. A ação traz maior segurança ao estado e ao processo de compra de animais de Mato Grosso do Sul, além da segurança no controle fiscal e na movimentação do rebanho".

