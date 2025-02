Ovos precisarão ter carimbo com data de validade na casca a partir de março

Começa a valer no dia 4 de março uma determinação do Ministério da Agricultura que estabelece que ovos vendidos a granel precisarão ter um carimbo na casca com a data de validade e com o número de registro do estabelecimento produtor do alimento.

A determinação, que faz parte de uma portaria publicada no dia 4 de setembro de 2024, havia dado um prazo de 180 dias para os estabelecimentos se adequarem, e não vale para ovos vendidos em estojos ou em bandejas plastificadas, que já constam com a data de validade no rótulo.

Também fica determinado que a tinta utilizada para a impressão ou marcação da casca de ovos deve ser “específica para uso em alimentos, atóxica” e “não constituir risco de contaminação ao produto”.

Os ovos a granel são, geralmente, os comercializados de maneira solta, sem a necessidade de se comprar a cartela, em feiras e nos populares "carros do ovo".

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também