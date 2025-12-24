Ações da Alpargatas sobem e revertem perdas após reação negativa a comercial

A Alpargatas, controladora da marca Havaianas, recuperou o valor de mercado perdido após a repercussão negativa de sua campanha publicitária de fim de ano. Depois de dois dias de instabilidade, as ações voltaram a subir mais de 3% na Bolsa de Valores do Brasil na terça-feira (23), superando o patamar registrado antes da veiculação do comercial.

Na segunda-feira (22), os papéis da empresa chegaram a recuar cerca de 3% no início do pregão, em meio a críticas nas redes sociais e pedidos de boicote motivados pela participação da atriz Fernanda Torres na campanha, interpretada por grupos conservadores como um posicionamento político.

A queda chegou a reduzir o valor de mercado da companhia em aproximadamente R$ 150 milhões, reflexo da cautela dos investidores diante do aumento do ruído em torno da marca. Com a recuperação desta terça, as perdas foram integralmente revertidas, levando as ações ao maior nível dos últimos dez dias.

Apesar da polêmica, o movimento nas lojas da Havaianas segue intenso às vésperas do Natal. Nas redes sociais, consumidores compartilham imagens de franquias cheias e filas em diferentes cidades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também