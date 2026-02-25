Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Brasil

Acordo Mercosul-UE deve ser votado em Plenário nesta quarta (25), avisa relator

Texto ja foi aprovado pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul

25 fevereiro 2026 - 13h23Sarah Chaves, com Agência Câmara
Deputado Marcos Pereira Deputado Marcos Pereira   (Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

Em entrevista à Rádio Câmara, o relator do acordo entre Mercosul e União Europeia, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), confirmou que o tratado deve ser votado nesta quarta-feira (25) no Plenário.

Marcos Pereira lembrou que, quando foi ministro de Indústria e Comércio, entre 2016 e 2018, acompanhou as negociações do acordo. Foram mais de 25 anos de conversas até que os dois blocos assinassem o documento, no mês passado. "Ele será extremamente importante para a indução do crescimento da economia do nosso país, do agronegócio, da indústria e do comércio, da área de serviços".

Antes de chegar ao Plenário, o acordo foi aprovado pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul na terça (24).

Para Marcos Pereira, a ratificação rápida do acordo pelo Parlamento brasileiro ajuda a pressionar o lado europeu a avançar no tema.

Para entrar em vigor, o texto precisa ser confirmado pelos parlamentos locais.

O relator lembrou que o Parlamento europeu apresentou um recurso à corte europeia sobre o tratado. E há uma resistência, liderada especialmente por agricultores da França, em relação às medidas colocadas na mesa.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia prevê salvaguardas para evitar prejuízos a determinados setores da economia, de um lado a outro.


O relator Marcos Pereira explicou alguns pontos de preocupação no Brasil, apesar da importância do tratado.

“A Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma preocupação muito grande porque a União Europeia coloca uma salvaguarda de 5% de gatilho, ou seja, sobretudo do agro, haveria uma suspensão e uma sobretaxa sobre o que exceder a 5% de crescimento de um ano para outro", exemplificou.
No que se refere à indústria, o relator entende que o prazo de desgravação, isto é, de zerar ou diminuir os impostos para o Brasil, é mais vantajoso do que para a Europa.

Segundo ele, os nossos impostos demorarão até 15 anos para serem desgravados, enquanto os dos europeus levarão até oito anos. “Isso então possibilitará que a nossa indústria se prepare,” concluiu.

 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro do Alexandre de Moraes
Brasil
Servidor do Serpro é alvo de operação por vazamento de dados do STF
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Pantanal sofreu com as queimadas criminosas
Meio Ambiente
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
Senador Nelsinho Trad, vice-presidente, e deputado Arlindo Chinaglia, presidente da representação
Brasil
Parlasul aprova relatório sobre acordo Mercosul-UE
FIES
Brasil
Prazo para complementar inscrição do Fies 2026 termina amanhã
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Foto: Serasa
Brasil
Serasa inicia mutirão com descontos de até 99% em dívidas
Foto: Divulgação
Brasil
Vale-recarga do 'Gás do Povo' é liberado em nova fase nesta segunda-feira

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr