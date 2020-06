Agora é lei: Está proibido corte de água e luz no fim de semana

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (16), a lei que proíbe a suspensão da prestação de serviços públicos, como água e energia elétrica, na sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou no dia anterior a feriado, por falta de pagamento.

A Lei 14.015, de 2020 publicada no Diário Oficial da Uniãom determina que o consumidor seja comunicado previamente sobre o desligamento em virtude de inadimplemento e o dia a partir do qual será realizada a interrupção do serviço.

Caso o usuário não receba a notificação prévia, não será cobrada taxa de religação, e a concessionária responsável pelo fornecimento será multada.

Originária do Projeto de Lei 669/2019, do senador Weverton (PDT-MA), modificado na Câmara dos Deputados, a lei sancionada se aplica aos serviços públicos prestados pelas administrações diretas e indiretas da União, estados, Distrito Federal e municípios.

Deixe seu Comentário

Leia Também