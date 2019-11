Ao vivo – Acompanhe o velório de Gugu Liberato

Acompanhe ao vivo o velório do apresentador Gugu Liberato que acontece nesta quinta-feira (28) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O velório foi aberto ao público às 12h e termina na manhã de sexta-feira (29) às 10h. A entrada para o velório é pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho. O corpo do apresentador será levado para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família.

