Aos 16 anos, adolescente perde a luta contra o coronavírus

Joilson Francelino, com informações do G1

Giovana Campiotto, 16 anos, morreu na segunda-feira (7), vítima do coronavírus em Marilândia do Sul, no norte do Paraná.

A adolescente testou positivo para a doença em novembro e teve uma piora rápida no estado de saúde. A mãe de Giovana, Terezinha Campioto, contou que a filha já tinha passado pelo período de isolamento, mas continuava em tratamento por causa das sequelas deixadas pela doença.

Terezinha disse que toda a família testou positivo para a Covid-19. Após o diagnóstico, Giovana chegou a procurar atendimento médico algumas vezes, mas não precisou ficar internada.

Na noite de segunda-feira, enquanto estava em casa, a jovem começou a passar mal. Segundo a família, Giovana foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu momentos depois.

O corpo de Giovana foi sepultado nesta terça-feira (8). Amigos e familiares fizeram homenagens para a jovem em redes sociais.

