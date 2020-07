Após evento com Tereza Cristina, Michelle testa positivo para coronavírus

A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para o coronavírus em exame que foi apresentado nesta quarta-feira (30).

De acordo com a Presidência, a primeira-dama adotará a quarentena médica recomendada pelas organizações de saúde e não tem apresentado sintomas graves da doença.

O resultado do exame de Michelle é divulgado um dia depois de evento que contou com diversas autoridades, entre elas a ministra sul-matogrossense, Tereza Cristina, da Agricultura. Além de Tereza, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, também estava na cerimônia de Lançamento da Campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, no Palácio do Planalto, em Brasília. Todas usaram máscara.

As ministras Tereza e Damares informaram à CNN que farão testes nesta quinta-feira.

