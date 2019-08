Apresentador do Jornal Hoje pede demissão da Globo  

Mauro Silva, com informações do site UOL

O jornalista Dony De Nuccio, apresentador do Jornal Hoje, se demitiu da Globo após seu envolvimento com o Banco Bradesco em 2017. Nesta quinta-feira (1) enviou uma carta ao “chefão” do jornalismo da emissora comunicando sua demissão.

Dony apresentava o Jornal Hoje haviam dois anos, ele entrou no lugar de Evaristo Costa, o jornalista era apresentador substituto no Fantástico e estava cotado para assumir o lugar de Wiliam Bonner no Jornal Nacional em uma possível aposentadoria.

No seu comunicado enviado a Kamel, o De Nuccio reconheceu se envolveu em "serviço pontual que pode ser interpretado como assessoria de imprensa”, o que não é permitido pela maioria dos veículos de comunicação. Ele reclamou que foi vítima de "campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo" e de "criminosa invasão de computadores, arquivos e mensagens".

Negócio milionário

A empresa de Dony, a Prime Talk, conforme o site UOL, embolsou R$ milhões sem comunicar a Globo com produção de vídeos para treinamento de funcionários do Banco Bradesco, alguns com a participação do jornalista. Ainda conforme o site, a empresa do ex-apresentador do jornal hoje esteve envolvido ativamente na negociação de um contrato com o Banco Bradesco que geraria uma receita de R$ 60.436.800 em três anos. Antes, ele havia negado que participava diretamente das discussões de valores.

A Globo possui código de ética que proíbe seus funcionários de usarem seus cargos para obterem vantagens pessoais. E no caso de Nuccio, sua imagem foi usada sem a autorização da emissora.

Segundo Dony em e-mail enviado à sua chefia pontuou: “Minhas atividades na referida empresa eram fruto do meu entendimento de que ao não me envolver em negociações comerciais nem fazer publicidade usando a minha imagem, não infringia norma”.

Deixe seu Comentário

Leia Também