Jornalista Letícia Alves falece aos 23 anos

A jornalista Letícia Alves, de 23 anos, faleceu nesse domingo (23) vítima de anemia falciforme em São Paulo onde estava internada desde o dia 16.

A jovem campo-grandense teria viajado a passeio com amigos, e após uma crise da doença precisou ficar internada no Hospital Adventista.

Letícia foi hospitalizada após uma crise de anemia falciforme e, durante o tratamento, contraiu uma pneumonia que evoluiu. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu.

Além da TV MS, ela foi jornalista na Rádio Uniderp e no Jornal O Estado, onde era da editoria de esportes. Na TV, ela produzia pautas para os programas Balanço Geral MS e Cidade Alerta MS.

Letícia também trabalhou como repórter do quadro Rolê do BG, exibido pelo programa Balanço Geral MS, no qual percorria eventos e localidades diversas da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também