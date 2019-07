Morre, aos 78 anos, o jornalista Juarez Soares

Joilson Francelino, com informações do Uol

O jornalista esportivo Juarez Soares morreu nesta terça-feira (23) após sofrer duas paradas cardíacas, na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, o jornalista estava em casa quando teve a primeira parada e foi encaminhado às pressas ao hospital. Por volta das 15 horas, sofreu a segunda parada cardíaca e não resistiu.

Juarez tinha 78 anos e lutava contra câncer no intestino e no reto.

Trajetória

Juarez Soares Moreira nasceu no dia 16 de julho de 1941 na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele se formou em pedagogia na faculdade Oswaldo Cruz e começou no jornalismo nas transmissões da rádio Cultura local em 1958, aos 17 anos.

China, como ficou conhecido no programa Debate Bola, da TV Record, ainda passou pelas rádios Tupi e Gazeta até ser contratado pela rádio Globo em 1969, onde atuou até 1982, quando foi transferido para TV Globo.

Na década de 1980, Juarez trabalhou na Rádio Record e na TV Bandeirantes, onde ficou por 11 anos. Na emissora ele chegou a ser diretor de Esportes e participou das Copas do Mundo de 1986, 1990 e 1994.

Nos anos 1990, ele se transferiu para o SBT, onde permaneceu até 2000. Juarez ainda trabalhou na TV Record e na TV Cultura. O jornalista ainda escreveu para jornais como Folha da Manhã e Mundo Esportivo além de ter escrito para o portal Terra. Ainda na rádio, trabalhou como comentarista na Transamerica-SP de 2010 até 2016.

A última aparição do jornalista esportivo na TV aconteceu no programa "Bola na Rede" da madrugada do dia 1º de abril.

