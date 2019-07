Jovem morre em acidente e suspeito foge do local

Sara Chaves, com informações do Porã News

O Jovem paraguaio Derlis Gauto Fernandez, 25 anos, morreu na manhã deste domingo (21), após sofrer um acidente de moto na avenida Mariscal Lopez, área central de Pedro Juan Caballero

O fato foi registrado, quando populares alertaram os agentes do corpo de bombeiros voluntários e da Polícia Nacional do Paraguai, de que um rapaz que transitava a bordo de uma motocicleta sem placas, teria sofrido um acidente, porém devido aos ferimentos a vítima faleceu antes de receber o atendimento médico.

Segundo informações o condutor do veículo que atropelou o jovem, fugiu do local sem prestar auxilio a vitima, pelo que os investigadores da policía realizaram buscas por imagens de câmeras de segurança a fim de identificar o autor e a placa do veiculo. O corpo da vítima foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade espera dos familiares.

