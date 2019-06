Após bater em rotatória, universitário capota veículo em Ponta Porã

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um estudante de medicina capotou o veículo após bater em uma rotatória no centro de Ponta Porã. Após o acidente, ele fugiu do local, onde abandonou o companheiro. O fato foi registrado na manha de sábado (15) por volta das 6h, quando Policiais Militares, apoiados por integrantes do Corpo de Bombeiro Militar, foram acionados por populares para atender a ocorrência. O capotamento aconteceu na avenida Brasil, esquina com a rua Tiradentes, em pleno centro de Ponta Porã.

As equipes chegaram e encontraram o veículo da marca Ford, modelo Fiesta, cor preta, placas OOM 0900, do município de Dourados, capotado. A equipe dos Bombeiros e Policiais Militares retirou uma das vítimas do interior do carro. O jovem foi identificado como Heitor Gabriel Marques, 19 anos. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade para atendimento médico.

O rapaz contou aos Policiais Militares que se encontrava de carona no veículo, que seria de propriedade de “Gabriel Bordali”, que o teria abandonado após bater na rotatória e perder a direção do carro, culminando no capotamento. Após os procedimentos, o veículo foi encaminhado ao DP da Policia Civil para os procedimentos cabíveis.

