Motociclista morre após bater em carro parado

Roberto Gonçalves Braga, de 34 anos, morreu após bater em um carro que estava parado na avenida Marcelino Pires, em Dourados.

Ele seguia em uma motocicleta, quando colidiu na traseira do veículo que estava parado atrás de uma sequência de carros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h30 os carros formavam uma fila na pista às margens do canteiro central, quando Roberto não conseguiu parar e acabou batendo na traseira do carro.

Ele caiu sobre o canteiro e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também