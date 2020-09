Bebê de 1 ano morre após ser picado por escorpião

Brenda Assis, com informações G1

Davi Matos Rebonato, 1 ano, morreu no último domingo (13) após ser picado por escorpião. O caso aconteceu em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Ela passou por atendimento em três hospitais, mas não resistiu ao veneno e faleceu.

De acordo com os pais de Davi ao site G1, o menino foi picado na perna dentro de um cômodo vazio. "Eu vi porque eu matei o escorpião. Eu corri para o hospital de Pedro Canário com ele", contou o pai da criança, José Roberto Rebonato.

Ele foi enterrado nesta segunda-feira (14).

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) afirmou que Davi recebeu todos os cuidados na emergência da pediatria do Hospital Roberto Silvares, onde foi aplicado o soro antiescorpiônico e foram realizados os exames e medicações necessários.

A entidade esclareceu que o menino foi transferido para o hospital particular devido à necessidade de internação em uma UTI pediátrica.

A nota informa ainda que o médico plantonista constatou que o hospital não possuía o soro antiescorpiônico e encaminhou o garoto para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

O texto diz que o soro para picada de escorpião está em falta em vários lugares do Brasil, mas que, segundo orientação do Centro de Atendimento Toxicológico, na falta do soro antiescorpiônico, deve ser utilizado o soro antiaracnídio, ou seja, um soro para picada de aranha, e que o hospital tinha esse soro.

A Secretaria de Saúde de Pedro Canário informou em nota que lamenta a morte do menino e que está à disposição da família da criança para qualquer esclarecimento.

