Bolsonaro define idade mínima para aposentadoria

De acordo com o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia Rogério Marinho, o presidente da República Jair Bolsonaro definiu nesta quinta-feira (14) as idades mínimas de aposentadorias na proposta da reforma da Previdência. Foi decidido que as idades serão de 65 anos para os homens e 62 anos para mulheres.

Conforme noticiado no site do Estadão, Marinho disse que foram duas horas de discussão no Palácio da Alvorada para chegar a definição das idades. Bolsonaro queria uma idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 para os homens, além de uma transição mais longa. Porém, a equipe de Paulo Guedes defendia as idades mínimas iguais em 65 anos para ambos os gêneros e uma transição mais curta, de dez anos.

Marinho disse ainda que os detalhes da proposta serão divulgados na próxima quarta-feira (20), quando o texto será enviado ao Congresso Nacional. Nesse dia o presidente fará um pronunciamento à nação para explicar sobre a proposta.

Rogério evitou falar qual será o impacto obtido com a reforma.

Deixe seu Comentário

Leia Também