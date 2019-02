Na CCJ, Simone quer subcomissões para agilizar reforma da Previdência

Depois de uma reunião com os líderes do MDB, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), acertou nesta terça-feira (12), em Brasília, a nova composição da Casa. Na negociação, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi confirmada para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Agora, os planos da nova presidente é criar subcomissões para acelerar projetos como a reforma da Previdência e pacote do Ministério da Justiça.

“A maioria aceitou de bom grado o meu nome para presidir a CCJ, que é a principal comissão da casa, pois por ela passa análise de todos os projetos relevantes no que se refere a legalidade perante a constitucionalidade. E também o mérito da emendas comissionais como é o caso da reforma da Previdência”, comemorou Simone.

“Então, a reforma da Previdência e o pacote do Ministério da Justiça, do ministro, Sérgio Moro, passarão por essa comissão. A comissão, para se ter uma idéia, é composta por 27 membros, muito grande e importante”, acrescentou.

De acordo com a nova presidente da CCJ, para agilizar os trabalhos diante de uma pauta tão extensa e importante para acelerar o crescimento do país, nada impede transformar a comissão em subcomissões. “Poderemos ter uma subcomissão na reforma da Previdência, caso o presidente do Senado ache interessante. O que pode acontecer também para assuntos da segurança pública, mas tudo ainda será discutido”, explicou.

Simone prevê que podem ser criadas quatro subcomissões em momentos importantes “como estamos vivendo este ano”.

Distribuição

Conforme o UOL, em negociação com Alcolumbre, o MDB que tem o maior número de parlamentares, ficou com três comissões: a de Educação, a CMO (Comissão Mista de Orçamento), além da CCJ.

