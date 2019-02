Militantes fazem festa para Simone no aeroporto da capital

A ex-candidata a presidência do Senado Federal e que decidiu a vitória do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), Simone Tebet (MDB-MS), foi recepcionada por inúmeras pessoas, na tarde desta quinta-feira (7), no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS).

A senadora Simone chegou junto com os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), Nelson Trad Filho (PSD-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS).

A recepção foi feita por um grupo da Juventude do MDB do Mato Grosso do Sul, que visilmente demostram admiração à pessoa de Simone, pois a todo instante gritavam “Simone! Guerreira, do MS inteiro”.

No grupo estavam a ex-deputada federal e presidente do MDB Mulher, Carla Stephanini, o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) e também o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB).

A assessora Jurídica e membro da JMDB - MS, Gessica Helps, e o jornalista, Yham Chagas, que também é presidente da Juventude do MDB de Rio Verde foram os idealizadores do ato. “Estar aqui é um previlégio, pois a senadora Simone Tebet passou a representar aquilo pelo qual sempre lutamos dentro partido, que é a renovação. No momento em que ela teve a coragem de encarar as raposas velhas, o partido passa estudar as mudanças que tanto defendemos", relatou Chagas.

Para Gessica, agora a Juventude terá uma nova missão: “ajudar o MDB a fortalecer as bases e mostrar que tem capacidade e time pra continuar fazendo política", disse Helps.

