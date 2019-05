Bolsonaro não vai à manifestação de domingo e manda ministros se afastarem

O presidente Jair Bolsonaro decidiu nesta terça-feira (21) que não participará das manifestações convocadas para o próximo domingo (26), organizadas por apoiadores.

A informação foi repassada pelo porta-voz da presidência, general Otávio Rêgo Barros, à agência de notícias, Reuters. O presidente ainda orientou seus ministros a também não comparecerem. Durante reunião nesta manhã Bolsonaro teria dito que, “como ministros”, seus subordinados não deveriam ir.

Bolsonaro tinha sinalizado interesse em comparecer ao ato, que foi organizado para contrapor às manifestações do último dia 15, contra bloqueios nos recursos para a educação. Os filhos do presidente, especialmente Eduardo e Carlos defendem as manifestações e devem participar.

O presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que “não vê sentido nas manifestações”, mesmo achando que qualquer ato popular é válido. A deputada Joice hasselmann (PSL-SP), líder do governo na Câmara, defendeu que parlamentares não devem participar, já o líder do governo no Senado, Major Olimpio (PSL-SP), disse que estará na manifestação “como cidadão”.

A manifestação está convocada para o próximo domingo em todo o Brasil, em Campo Grande, os apoiadores de Bolsonaro se reunirão nos altos da avenida Afonso Pena.

