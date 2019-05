Para presidente do PSL, Bolsonaro não precisa de manifestações

Saiba Mais Política Trutis pode se candidatar à prefeitura pelo PSL

O deputado Luciano Bivar (PE) presidente nacional do PSL declarou que não ver sentido nas manifestações em apoio a Jair Bolsonaro marcadas para acontecer em todo o país neste domingo (26). Mas mesmo assim o líder maior do partido vai reunir a sua bancada no Senado e na Câmara para traçar algumas estratégias.

“Bolsonaro não precisa das manifestações, pois ele já foi eleito democraticamente alçado poder. Ele não cometeu nenhum crime de improbidade e nenhum crime adminsitrativo”, defendeu Bivar nesta terça-feira (21).

“Já ganhamos as eleições, já passou isso, não vejo sentido nessa manifestação”, acrescentou.

Bivar acredita que o ato não irá acirrar os ânimos no Congresso já que uma dos objetivos dos manifestantes é pressionar os partidos chamados de centrão formado pelas legendas do DEM, PSD, PTB, PR e PP a apoiarem Bolsonaro.

Luciano teme que surjam bandeiras que não são idealizadas pelo PSL ou pelo governo como a da intervenção Militar. “Pode haver pessoas infiltradas com outros interesses que são fora dos propósitos do partido”, afirmou.

O presidente do PSL prometeu uma reunião com os parlamentares do partido nesta terça-feira para minimizar o terror de que compareçam poucos manifestantes na mobilização de domingo em relação ao ato da semana passada contra o corte na educação, quando foram registrados mobilização de alunos e professores em 170 cidade do Brasil.

Jair Bolsonaro revelou a possibilidade de participar das manifestações, porém disse à Folha de São Paulo que não tomou uma decisão definitiva ainda. A ida do presidente é defendida pelo núcleo ideológico do Palácio do Planalto, já a parte moderada composta por militares considera a presença do presidente da República um erro, para eles isso pode gerar um desgaste na imagem de Bolsonaro.

Saiba Mais Política Trutis pode se candidatar à prefeitura pelo PSL

Deixe seu Comentário

Leia Também