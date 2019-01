“Tem de odiar o brasileiro”, diz deputado do PSL em vídeo

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado eleito Daniel Silveira (PSL-RJ) usa tom grosseiro para rebater às críticas feitas por aliados do presidente Jair Bolsonaro a respeito da viagem da “comitiva” composta por parlamentares do PSL e do Dem, à China.

Na gravação, Daniel diz que “brasileiro só funciona na porrada” e que é preciso “odiar o brasileiro”. “Em primeiro lugar, vai pra puta que te pariu. Para quem servir a carapuça, foda-se. Sabe por quê? Eufemismo não funciona com brasileiro. Parece que só funciona na porrada e bandido na bala, parece mais ou menos isso. A gente tem de ser desse jeito, tem de ser puto, falar com raiva, tem de odiar o brasileiro. Todos nós parlamentares aqui na China botamos nossa cara a tapa para enfrentar o sistema comunista que estava sendo implantado no Brasil”, afirma Daniel, em tom de voz alterado.

Daniel também direciona sua artilharia contra o escritor Olavo de Carvalho e outros aliados de extrema direita do presidente. O deputado eleito chama Olavo de “mestre” para, logo em seguida, atacá-lo. “O Olavo de Carvalho, o guru da sapiência humana, falou um monte de besteira. Vou usar um termo que você mesmo usa quando está com raiva: vá para puta que o pariu. Você não é o limite da sapiência”, disparou.

Comitiva

Entre os políticos que integraram o grupo de parlamentares que viajou no último dia 15 ao país chinês, estavam a senadora Soraya Tronhicke e o deputado Tio Trutis, ambos do PSL-MS. Os parlamentares afirmaram que a viagem foi realizada a convite da embaixada chinesa no Brasil.?

Assista na íntegra as declarações do deputado federal eleito:

